السفير الفلبينى بالكويت: احترم قرار إبعادى وعلاقاتنا مع الكويت ستظل قائمة رغم التوترات

الكويت - (أ ش أ):

أكد السفير الفلبينى لدى الكويت ريناتو بيدرو أوفيلا، احترامه لقرار دولة الكويت بمغادرتها خلال أسبوع؛ وذلك فى أول تصريح له بعد اعتبار وزارة الخارجية الكويتية له، شخصا غير مرغوب فيه.

وقال أوفيلا – فى تصريح اليوم الخميس – "احترم القرار وسألبي طلب الكويت وأغادرها، معتزا بالمدة التى قضيتها فيها، وستبقى العلاقات بين البلدين قائمة، رغم ما شابها من توترات".

وكانت وزارة الخارجية الكويتية، قد أعلنت في بيان رسمي أمس /الأربعاء/، أنها أبلغت السفير الفلبيني، بأنه شخصا غير مقبول به، وطلبت منه مغادرة البلاد في مدة أقصاها أسبوع، موضحة أنها استدعت السفير الكويتي في الفلبين للتشاور.

وجددت الخارجية الكويتية في البيان رفضها واستنكارها التامين، لما أقدمت عليه سفارة الفلبين لدى الكويت، من انتهاك صارخ ومخالفة جسيمة لضوابط وقواعد العمل الدبلوماسي، مشيرة إلى أن أعضاء من السفارة الفلبينية وآخرون، قاموا بتهريب عاملات منزليات من الجنسية الفلبينية، في تحد سافر لقوانين الكويت وللأعراف والمواثيق الدولية، إضافة إلى ما شكله ذلك من تدخل في الشئون الداخلية للدولة، وممارسة أعمال هي من صميم عمل الأجهزة الأمنية في الكويت.