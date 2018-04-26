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إصابة شابين فلسطينيين واعتقال 5 على يد القوات الإسرائيلية بالضفة

07:44 ص الخميس 26 أبريل 2018
إصابة شابين فلسطينيين واعتقال 5 على يد القوات الإسرائيلية بالضفة

القوات الإسرائيلية بالضفة

الضفة الغربية - (د ب أ):

أصيب شابان فلسطينيان ليل الأربعاء/الخميس برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة حلحول شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) صباح اليوم الخميس.

ونقلت (وفا) عن مصادر أمنية أن "قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة فلسطينية على مدخل بلدة حلحول "جسر حلحول" شمالا، وأصابت الشابين أحمد عيسى عبد الحليم زماعره بأربع رصاصات في الظهر، ومهند خالد شحدة الدودة برصاصة باليد، نقلوا على أثرها لمستشفيات المدينة، لتلقي العلاج".

وفي غضون ذلك ذكرت وكالة (معا) للأنباء أن القوات الإسرائيلية اعتقلت فجر اليوم خمسة مواطنين من محافظات الضفة.

الضفة الغربية القوات الإسرائيلية مدينة الخليل

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