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مطاعم "صب واي" تغلق 500 فرع في الولايات المتحدة هذا العام

04:48 ص الخميس 26 أبريل 2018
مطاعم "صب واي" تغلق 500 فرع في الولايات المتحدة هذا العام

مطاعم صب واي

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت سلسلة مطاعم "صب واي" أنها تعتزم إغلاق 500 فرع لها داخل الولايات المتحدة خلال العام الجاري.

وأرجعت السلسلة قرارها إلى ضعف المبيعات في تلك الفروع.

وفي المقابل، أعلنت صب واي أنها تعتزم افتتاح ألف فرع آخر في أنحاء متفرقة من العالم.

وقالت سوزان جريسو، الرئيسة التنفيذية للسلسلة، لخدمة بلومبرج الإخبارية: "نريد التأكد من أن مطاعمنا توجد في أفضل مواقع".

وهناك 26 ألف فرع لصب واي داخل الولايات المتحدة، فضلا عن نحو 44 ألف فرع في 112 دولة.

مطاعم صب واي الولايات المتحدة
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