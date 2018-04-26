الاقتصاد الكوري الجنوبي ينمو بنسبة 1ر1% في الربع الأول

سول - (د ب أ):

سجل الاقتصاد الكوري الجنوبي نموا بنسبة 1ر1% في الربع الأول، مقارنة بالربع السابق، بفضل زيادة الاستثمارات والصادرات ، وفقا لما أظهرته بيانات بنك كوريا المركزي اليوم الخميس.

ففي الفترة من يناير إلى مارس ، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1ر1 % عن الربع الذي سبقه، بحسب ما نقلت وكالة يونهاب للأنباء.

ونما رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 8ر2 % خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.