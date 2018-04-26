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الجبير يلتقي نظيره الإيطالي ومساعد وزير الخارجية الأمريكي

12:16 ص الخميس 26 أبريل 2018
الجبير يلتقي نظيره الإيطالي ومساعد وزير الخارجية الأمريكي

وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

الرياض - بروكسل - (أ ش أ)

التقى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في بروكسل، الأربعاء، وزير خارجية جمهورية إيطاليا أنجيلينو ألفانو، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، وذلك على هامش مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم خلال اللقاءين مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة.

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الرياض بروكسل عادل الجبير أنجيلينو ألفانو

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