الجبير يلتقي نظيره الإيطالي ومساعد وزير الخارجية الأمريكي

الرياض - بروكسل - (أ ش أ)

التقى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، في بروكسل، الأربعاء، وزير خارجية جمهورية إيطاليا أنجيلينو ألفانو، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد، وذلك على هامش مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم خلال اللقاءين مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة.