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تركيا: أحكام بالسجن على 14 صحفيا بتهمة الإرهاب

12:05 ص الخميس 26 أبريل 2018
تركيا: أحكام بالسجن على 14 صحفيا بتهمة الإرهاب

أنقرة - (أ ش أ)

أصدر القضاء التركي أحكاما بالسجن بحق 14 صحفيا من صحيفة (جمهوريت) المحسوبة على المعارضة بتهم الإرهاب.

وقال المحامي أوزدين أوزدمير - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الفضائية مساء اليوم الأربعاء - "إن معظم الأحكام بالسجن تتراوح بين عامين ونصف، و7 أعوام ونصف، إلى جانب الحكم بالسجن 10 سنوات على أحد المتهمين".

واتهمت السلطات التركية، الصحفيين بدعم التنظيم التابع للداعية والسياسي المعارض فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة، فيما أنكر المتهمون كل ما نسب إليهم.

واعتبر المحامي أوزدمير الأحكام الصادرة بحق الصحفيين "غير قانونية"، والقضية ضدهم "مسيسة".

واستمرت محاكمة الصحفيين الـ 17 منذ يوليو العام الماضي، وقد سجنت السلطات التركية الرئيس التنفيذي لصحيفة "جمهوريت" أكين أتلاي.

هذا المحتوى من

Asha
القضاء التركي المعارضة التركية الإرهاب

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