المسماري: حفتر في بنغازي غدا الخميس.. وحالته الصحية ممتازة

بنغازي - (أ ش أ)

أكد المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسمارى أن القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر سيعود إلى مدينة بنغازى غدا الخميس، مشيرا إلى أن حالته الصحية ممتازة .

وقال العميد المسماري ـ في تصريح خاص لقناة " فرانس 24" الفضائية مساء اليوم الأربعاء ، إن المشير حفتر سيصل إلى أرض الوطن مساء غد الخميس عائدا من جولته التى دامت فترة ، عقد خلالها لقاءات دولية وعمل بعض الفحوصات الطبية في فرنسا.

وأضاف أن حفتر سيشارك فور عودته في احتفالات الذكرى الرابعة لعملية الكرامة، وهي الحملة العسكرية التي بدأها في 2014 لطرد داعش من بنغازي .

وتابع أنه سيجرى استقبال حافل ورسمى للمشير حفتر يشارك فيه ضباط ومنتسبى القيادة العامة وأعيان وحكماء المنطقة الشرقية ومؤسسات المجتمع المدنى.

ويخوض الجيش الوطني منذ سنوات مواجهات مع الجماعات المتشددة، نجح على أثرها في تحقيق انتصارات أعادت الاستقرار لمناطق واسعة في البلاد.