الاتحاد الأوروبي وروسيا يؤكدان ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

بروكسل (د ب أ)

شدد مسؤولون من الاتحاد الأوروبي وروسيا، اليوم الأربعاء، على ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، وذلك في إطار مساعي الدول الموقعة عليه لإقناع الولايات المتحدة بعدم الانسحاب.

وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المتواجد في واشنطن في زيارة رسمية، على ضرورة عدم السماح لإيران بالحصول على أسلحة نووية أمام الكونجرس الأمريكي اليوم الأربعاء، باعتباره أمرًا إلزاميًا من وجهة نظر الدولتين.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس إنه بإمكان الدول العمل على مجموعة جديدة من الاتفاقيات مع إيران والدول الإقليمية لتهدئة المخاوف الأمريكية.

وقالت فيديريكا موجيريني، مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، على هامش مؤتمر للمانحين لسوريا في بروكسل: "ما يمكن أن يحدث في المستقبل، سنراه في المستقبل.. ولكن الآن هناك اتفاق قائم، وناجح وهناك حاجة للحفاظ عليه".

وأكدت موجيريني: "لسنا بصدد مناقشة إعادة التفاوض على الاتفاق، ليس هذا ما تحدث عنه الرئيسان".

وأضافت أنه "اتضح" من خلال تصريحات ماكرون أن الاتفاق يؤتي ثماره، "الاتفاق يمنع إيران من تطوير سلاح نووي ويلزمها بعدم تطوير سلاح نووي، دون حدود".

على صعيد متصل، أكد الكرملين تأييد الاتفاق بصورته الحالية. ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بسكوف القول :"نعتقد أنه حاليا لا يوجد بديل".

وفي حديثه في مؤتمر صحفي مع ترامب خلال الزيارة، اقترح ماكرون ثلاث اتفاقات بالإضافة إلى الاتفاق الحالي.

ومن المفترض أن تتناول هذه الاتفاقات مع طموحات إيران النووية طويلة المدى خارج نطاق الاتفاق الحالي، مثل برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية، وحلول سياسية لاحتواء نشاط إيران في سوريا واليمن ولبنان.