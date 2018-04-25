موسكو تعتبر "الاقتحام الأمريكي" لقنصليتها في سياتل خرق للقانون الدولي

موسكو /واشنطن - (أ ش أ)

ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية أن السلطات الأمريكية اقتحموا، اليوم الأربعاء، مبنى المقر المغلق للقنصل العام لروسيا.

ونقلت "نوفوستي" عن رئيس القسم القنصلي للسفارة الروسية في واشنطن، نيقولاي بوكالوف، قوله "إن اقتحام السلطات الأمريكية مقر القنصل الروسي تعتبر خطوة غير ودية".

من جانبها، ذكرت السفارة الروسية بواشنطن، في بيان اليوم الأربعاء، إن قرار الحكومة الأمريكية باقتحام مبنى القنصلية الروسية في مدينة سياتل هو خرق للقانون الدولي والمحلي.

ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا" هذا الأمر بأنه "استيلاء" على المبنى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

يشار إلى أن هذا المبنى الدبلوماسي تم إخلاؤه هذا الأسبوع بأمر من واشنطن التي رحلت 60 دبلوماسيا روسيا وأخبرت السفارة بأن تقوم بإغلاق مبنى القنصلية في سياتل رداً على تسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا.