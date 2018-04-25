"الخطوط القطرية": خسائرنا كبيرة بعد المقاطعة ولن نكشف عن حجمها

(مصراوي)

اعترفت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الأربعاء، بخسارتها الكبيرة في العام الماضي بسبب الأزمة القائمة بينها وبين الدول الأربع السعودية والإمارات ومصر والبحرين.

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للشركة القطرية، بحسب رويترز، إن الشركة تلقت "خسارة كبيرة" في السنة الماضية ، لكنه لم يكشف عن حجم الخسائر.

ومنعت الدول المقاطعة للدوحة الخطوط القطرية من الطيران إلى 18 مدينة في السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ بدء الأزمة في يونيو الماضي.

واتهمت الدول الأربع قطر بدعم الإرهاب والتدخل في شئون الدول المجاورة والعمل مع إيران على زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتنفي الدوحة ذلك.

وفي معرض أوراسيا للطيران في مدينة أنطاليا التركية، نقلت رويترز عن الباقر "زدنا نفقاتنا للتشغيل، كما تضررت أيضا إيراداتنا. لذلك، لا نعتقد أن نتائجنا للسنة المالية الماضية ستكون جيدة جدا. لا أريد أن أتحدث عن حجم الخسارة لكنها كبيرة".

وبحسب رويترز "كانت السعودية والإمارات العربية وجهتين رائجتين للخطوط القطرية" التي منعت من دخول المجال الجوي للدول الأربع المقاطعة.

وأجبرت المقاطعة شركة الطيران القطرية على تسيير رحلات أطول على خطوط كثيرة إلى الغرب والجنوب من قطر، وهو ما يحتاج إلى المزيد من الوقود ويتسبب في زيادة التكلفة.