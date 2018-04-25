الاتحاد الأوروبي يخصص 5 ملايين يورو للانتخابات في ليبيا

طرابلس (د ب أ)

أعلنت بعثة الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا، اليوم الأربعاء، عن تخصيص 5 ملايين يورو لتعزيز الانتخابات في ليبيا.

وأوضحت البعثة، في بيان لها، أن رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى طرابلس، بيتينا موشايد، وسلطان حاجييف، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، وقعا اتفاقية تقضي بتخصيص 5 ملايين يورو لمشروع الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية المتكاملة تحت شعار "تعزيز الانتخابات الليبية"، بحسب موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية".

وقالت السفيرة موشايد على هامش توقيع الاتفاقية، إنه "مرة أخرى تتضافر جهود الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بطريقة ملموسة للغاية، لدعم الجهود الدولية الجماعية الجارية لمساعدة ليبيا على تحقيق الديمقراطية والسلام والاستقرار"، مؤكدة أن هذا الدعم يعزز قدرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، على الوفاء بولايتها نحو التطلعات الديمقراطية لليبيين.

من جانبه، أكد حاجييف "التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدعم ليبيا في طريقها نحو الانتعاش والحوكمة الديمقراطية والمساءلة، نقدم لمفوضية الانتخابات الأدوات التي تحتاجها لتمكين المشاركة النشطة لليبيين في الانتقال الديمقراطي لبلادهم".

ويهدف التمويل المقدم إلى تعزيز جهود الأمم المتحدة في تطوير قدرات المفوضية وتدريب موظفيها على أفضل الممارسات الدولية في النظم الانتخابية، وزيادة الوعي بشأن العمليات الانتخابية، إضافة إلى تعزيز الوعي العام والمشاركة في الانتخابات.

ووصل الدعم المالي لبرنامج دعم العملية الانتخابية في ليبيا، إلى 1ر8 مليون يورو.

ومن المقرر اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في نهاية العام في ليبيا، التي كانت قد اجرت انتخاباتها الأخيرة في عام 2014، لكن حصل تنازع بشأن النتائج ، مما أدى إلى تعميق الانقسامات التي ظهرت بعد انتفاضة البلاد عام 2011.

وتحوم الشكوك حول اجراء الانتخابات في ليبيا وسط حالة الانفلات الأمني في البلاد منذ الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011 ، إضافة إلى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى ، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب ، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا ، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.