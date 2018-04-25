مسئولة أممية: 72 هجوما على منشآت صحية بسوريا خلال 2017

نيويورك - (أ ش أ)

أعلنت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية "أورسولا مولر"، اليوم الأربعاء، أن الأمم المتحدة رصدت 72 هجوما على منشآت صحية في سوريا خلال الربع الأول من العام الجاري بالمقارنة بـ 112 هجوما عام 2017.

وقالت مولر، خلال جلسة بمجلس الأمن، وفقا لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، إن هناك حوالي 13 مليون سوري بحاجة للمساعدة منهم 5.6 مليون بحاجة "ماسة" للمساعدة.

وأضافت أن الوضع في محافظة إدلب لايزال "كارثيًا" حيث أن هناك حوالي 400 ألف نازح منذ شهر ديسمبر الماضي.