الجيش اليمني يقتل 15 حوثيا ويحرر مواقع جديدة جنوب تعز

عدن - (أ ش أ)

تمكنت قوات الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، من تحرير مواقع جديدة في الطريق الواصل بين مدينتي الشريجة والراهدة جنوب محافظة تعز، إلى جانب قتل 15 عنصرا من ميليشيا الحوثي الانقلابية، وآسر 3 آخرين.

وقال الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة محمد النقيب - حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية - "إن قوات اللواء الثاني حررت 10 مواقع هامة في جبهة الشريجة - الراهدة، أهمها (وادي الدبا) و(الجعشا) بمديرية (خدير) بمحافظة تعز، ومرتفعات أخرى في منطقة (السحي) المطلة على منطقة حاميم بالراهدة".

وأضاف النقيب، أن العملية العسكرية أسفرت عن مقتل 15 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية وآسر 3 آخرين، بالإضافة إلى استعادة العديد من الأسلحة، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية تسير حسب المخطط لها.