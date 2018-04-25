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سكاي نيوز: حفتر يعود إلى ليبيا غدًا الخميس

06:50 م الأربعاء 25 أبريل 2018
سكاي نيوز: حفتر يعود إلى ليبيا غدًا الخميس

خليفة حفتر

(مصراوي)

ذكرت قناة سكاي نيوز في خبر عاجل إن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر سيعود إلى بلاده غدًا الخميس بعد رحلة علاج في الخارج.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت مطلع الأسبوع الجاري أن حفتر يتلقى العلاج في مستشفى عسكري في العاصمة الفرنسية باريس، وأن حالته بدأت في التحسن.

وكان المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري طالما نفى الأنباء عن وفاة أو إصابة المشير حفتر، وصرح أن "حفتر بصحة جيدة"، وأن تلك الأنباء مجرد شائعات تهدف إلى إحداث فوضى في البلاد، وأنه من المنتظر رجوعه إلى أرض الوطن.

الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر وزارة الخارجية الفرنسية باريس

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