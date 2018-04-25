روسيا: نتوقع أن تعلن القوى السياسية الأرمينية استعدادها للحوار

موسكو - (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو تتوقع أن تعلن القوى السياسية في أرمينيا مسؤوليتها واستعدادها لإجراء حوار بناء بينهم.

وذكرت الخارجية الروسية - في بيان أصدرته اليوم وأوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية - أنهم ما زالوا يتابعون بعناية تطورات الوضع السياسي الداخلي في أرمينيا، التي تربطهم بها علاقات تاريخية من الصداقة والتحالف والتعاون الواسع النطاق.

وأضافت الخارجية الروسية أنهم يأملون في أن يتطور الوضع في يريفان بطريقة دستورية وقانونية، وأن تُعرب القوى السياسية عن مسؤوليتها واستعدادها لإجراء حوار بناء.

وكان الرئيس الأرميني أرمين سركسيان قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، أنه بدأ إجراء مشاورات مع الأحزاب السياسية ؛ للبحث عن حلول للخروج من الأزمة الراهنة في البلاد.