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الكويت والمغرب يبحثان إقامة خط بحري يربط بين البلدين

06:22 م الأربعاء 25 أبريل 2018
الكويت والمغرب يبحثان إقامة خط بحري يربط بين البلدين

الكويت – الرباط - (أ ش أ)

بحثت الكويت والمغرب اليوم الأربعاء، إمكانية إقامة خط بحري يربط بين البلدين، بهدف التغلب على بعد المسافة وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.

وقال سفير الكويت لدى المغرب عبد اللطيف اليحيا - في تصريح اليوم - إنه بحث مع وزير النقل والتجهيز واللوجستيك والماء المغربي عبد القادر اعمارة، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الكويت والمغرب، ولاسيما في مجال النقل.

وأضاف أنه تم - خلال اللقاء - بحث سبل تسهيل وزيادة حركة النقل الجوي والبحري بين البلدين، مشيرا إلى أنه استعرض في هذا السياق مع المسئول المغربي، إمكانية إقامة خط بحري بينهما، للتغلب على بعد المسافة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

من جانبه، أعرب الوزير المغربي عن تطلعه إلى تذليل العقبات بين البلدين في مجال النقل، من خلال زيادة عدد الرحلات، وبحث إمكانية إقامة خط بحري يربط بين البلدين، لإعطاء دفعة للتبادل التجاري والاقتصادي بين الكويت والمغرب.

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الكويت الرباط المغرب خط بحري

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