الاحتلال الإسرائيلي يعتقل طالبة جامعية ويخطر بوقف بناء منزلين في الخليل

رام الله - (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، طالبة فلسطينية من جامعة فلسطين التقنية "خضوري/ العروب" بالخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية: "إن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبة الجامعية ابتهال خضر عثمان ابريوش (20 عاما)، من بلدة بيت كاحل، أثناء خروجها من الجامعة".

من ناحية أخرى، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، بوقف العمل في منزلين، واستولت على حفار ومركبة شحن، في بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض - في تصريح - إن قوات الاحتلال، ترافقها ما تسمى بالإدارة المدنية والتنظيم، داهموا المنطقة، وسلموا المواطن الفلسطيني باسم خضر عبد المحسن العلامي إخطارا بوقف العمل في ترميم منزله القديم، والمواطن حمد خليل حمد العلامي في منزله قيد الإنشاء.

وأضاف، أن قوة أخرى من جيش الاحتلال داهمت بيت زعتا شرق البلدة، واستولت على حفار، وشاحنة نقل، كانا يعملان في حفر بئر مياه، وتم نقلهما لمعسكر عصيون الاحتلالي شمال البلدة.