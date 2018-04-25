توقعات بعودة حفتر إلى ليبيا.. وغموض حول زيارته لمصر

كتبت – إيمان محمود:

على مدى ما يقرب من أسبوعين، ازدادت التساؤلات حول اختفاء قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، بعد أن انقطعت أخباره من الساحة بشكل مفاجئ وتوقفت تحركاته المعتادة داخل وخارج ليبيا، قبل أن يتبيّن لاحقًا تواجده للعلاج في إحدى مستشفيات فرنسا.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، صرّح الفريق عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان الجيش الوطني الليبي -الرجل الثاني بعد حفتر- عودة المشير خليفة حفتر من فرنسا خلال أيام، دون تحديد موعد يصل فيه أو الكشف عما إذا كان سيغادر إلى ليبيا مباشرة.

ولم يتم الكشف عن الحالة الصحية لحفتر خلال الفترة الماضية، بل كرر الجيش الوطني نفيه للأنباء المتداولة عن تدهور حالته الصحية، بينما نقل موقع "ميدل إيست آي" عن أطباء يتولون علاجه أنه يعاني من تلف في الدماغ، لا يمكن إصلاحه أو علاجه.

ولطالما نفى المتحدث باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري، هذه الأنباء، قائلاً إن "حفتر بصحة جيدة"، وأن تلك الأنباء مجرد شائعات تهدف إلى إحداث فوضى في البلاد، وأنه من المنتظر رجوع حفتر إلى أرض الوطن.

ونقلت صحيفة المتوسط الليبية، عن المسماري، أمس، في تصريحات تليفزيون، أنه فور عودة المشير خليفة حفتر إلى ليبيا، سيتم تنظيم مؤتمر صحفي، تُعرض خلاله صور أثناء عودته، لكنه أيضًا لم يحدد موعد وصوله.

فيما كشف الناطق باسم حرس المنشآت النفطية، محمد القبائلي، عن موعد وصول القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، إلى الأراضي الليبية، مؤكدًا أنه "سيصل الليلة أو غدًا الخميس".

وقال القبائلي، في تصريح خاص لـ"بوابة أفريقيا الإخبارية"، إنه أجرى اتصال هاتفي برئيس أركان سلاح الجو الليبي، اللواء صقر الجروشي، الذي أكد له أنه برفقة حفتر، "وهو الآن يتمتع بصحة جيدة"، على حد قوله.

كما نقلت البوابة الليبية، عن مديرة المكتب الإعلامي لغرفة عمليات سرت الكبرى بالقيادة العامة للجيش الليبي انتصار محمد، اليوم الأربعاء، قولها إن وفود قبائل وقادة جيش من المنطقة الغربية، وصلوا إلى الرجمة لاستقبال حفتر.

زيارة غامضة لمصر

وأفادت أنباء تم تداولها مساء أمس، بمغادرة المشير فرنسا وتوجهه إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى، بعد تعافيه من وعكة صحية في فرنسا.

ونقلت قناة "اكسترا نيوز" عن مصادر لم تسمها، مساء أمس الثلاثاء، أن المشير حفتر يزور مصر حاليًا، على رأس وفد رفيع المستوى، بعد تعافيه من المرض في أحد المستشفيات الفرنسية.

لكن المكتب الإعلامي لمتحدث الجيش الليبي، صرّح بأنه "ليس لديهم ما يفيد بوصول حفتر إلى مصر".فيما اكتفى المتحدث، مساء الثلاثاء، بتعليق مقتضب على صفحته الرسمية عبر "فيسبوك"، مطمأنًا من خلاله الشعب الليبي، وقال: "ابشروا ايها الشعب الليبي العظيم" دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

جاء ذلك قبل أن يكشف المتحدث باسم الجيش الليبي، عن أنه في زيارة سريعة للقاهرة، اليوم الأربعاء،، موضحًا أنه سيعلن عن كافة الجوانب الفنية لهذه الزيارة غدًا.

ولفت "المسماري"، في مداخلة هاتفية، لفضائية "أكسترا نيوز"، أن العناوين الرئيسية لهذه الزيارة هي زيادة التنسيق بين البلدين، خاصة وأنهم في معركة واحدة ضد الإرهاب والدول الداعمة له.

وقال المسماري في تصريحات خاصة لقناة -إكسترا نيوز- "نحن والجانب المصري في خندق واحد ضد الإرهاب والدول الداعمة له، كما أننا ننسق دائما مع الجانب المصري في خطواتنا العسكرية حتى تسير المعركة بنفس المسيرة الناجحة حتى نقضى على سرطان الإرهاب الذي استشرى في المنطقة بأكملها ".

ولم يوضح العقيد الليبي في تصريحاته للفضائية المصرية إلى زيارة المشير حفتر إلى القاهرة أو أنه ضمن الوفد الليبي الذي تحدث عنه، لكنه كشف عن أن يوم غد الخميس، سيكون "يومًا تاريخيًا" لما سيتم الإعلان عنه من أمور تتعلق بجهود القوات المسلحة الليبية للقضاء على الإرهاب والعناصر الإرهابية في ليبيا.