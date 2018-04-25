هولندا ترفع تحذير السفر إلى تونس بعد ثلاث سنوات من هجوم سوسة

تونس/لاهاي - (د ب أ):

أعلنت السلطات الهولندية اليوم الاربعاء، رفع قيود السفر لرعاياها المتجهين الى تونس بعد ثلاث سنوات من هجمات سوسة الارهابية.

وجاء هذا الإعلان في أعقاب اللقاء الذي جمع الوزير الأول الهولندي مارك روته برئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الذي يزور هولندا حاليا.

وقال الوزير الهولندي إن القرار يأتي في ظل استقرار الوضع الأمني في تونس وجهودها الفعالة في مكافحة الارهاب.

وبهذا القرار تكون هولندا قد حذت حذو غالبية الدول الأوروبية بما فيها بريطانيا، في رفع تحذير السفر إلى تونس بعد هجمات دامية في 2015 استهدفت متحف باردو ونزل امبريال في سوسة مخلفة 59 قتيلا من السياح.

ويتوقع أن يشهد عدد السياح الهولنديين هذا العام ارتفاعا، مقارنة بعام 2017 حيث لم يتخط عددهم 11 ألفا.

وأفادت رئاسة الحكومة في بيان لها بأن البلدين وقعا اليوم مذكرة اعلان نوايا تشمل التعاون في مجالات الهجرة والامن ومكافحة الارهاب والتطرف والفلاحة.

وتوجد في تونس 83 شركة هولندية تعمل بصفة خاصة في قطاعات النسيج والطاقة بطاقة تشغيل تبلغ قرابة 14 ألف فرصة عمل.