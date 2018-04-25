التحالف العربي يشن غارات على تجمعات للحوثيين في البيضاء

عدن - أ ش أ

شن طيران التحالف العربي، اليوم الأربعاء، غارة جوية استهدفت تجمعات لمليشيا الحوثي الانقلابية بمديرية الطفة في محافظة البيضاء.

وأوضحت مصادر في المقاومة الشعبية -حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- أن الغارة استهدفت تجمعات ومدفع للمليشيا الحوثية في منطقة (إجلال) بمديرية (الطفة)، كانت تستهدف القرى القريبة من المنطقة.

كما شن طيران التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية غارات أخرى على تجمعات وآليات للمليشيا في منطقة (ذي ناعم) و(الوهابية) بمديرية (السوادية) بالبيضاء.