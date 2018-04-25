رفض لخطط حكومية بإنشاء مراكز إيواء لاجئين تعزلهم عن المجتمع

برلين - (د ب أ):

عارضت نقابة الشرطة الألمانية، المراكز المخطط لها لإيواء طالبي اللجوء إلى أن يتم البت في طلبات لجوئهم بالقبول أو الرفض.

وصادق مندوبو النقابة اليوم الأربعاء، خلال اجتماع للشرطة الاتحادية في النقابة بالأغلبية على قرار عارضوا فيه أي "إيواء وعزل يدوم لأعوام لطالبي اللجوء".

وجاء في وثيقة للنقابة إنه قد ينشأ في مثل هذه المراكز "احتمالية كبيرة للعنف والعدوان".

وترفض النقابة بصفة خاصة الاستعانة بأفراد من الشرطة الاتحادية في هذه المراكز.

يشار إلى أنه من المقرر توفير إقامة لطالبي اللجوء في هذه المراكز مستقبلا –وفقا لخطط الحكومة الاتحادية- بدءا من وصولهم وحتى اتخاذ قرار بشأن طلب لجوئهم وإلى أن تتم عودتهم إلى موطنهم إذا اقتضى الأمر.

وقال رئيس النقابة يورج رادك إنه يمكن توقع أن يضطر الوافدون الجدد والأشخاص المقرر ترحيلهم للبقاء لمدة طويلة بدون أية عروض اندماج وبمصروف محدود، وأعرب عن توقعاته في زيادة معدل الجريمة مثل السرقة.