البرلمان العربي يشارك في المنتدى "الاقتصادي الأفريقي" بالعاصمة المغربية

كتبت – إيمان محمود

يشارك الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي في المنتدى البرلماني الاقتصادي الأفريقي العربي: "من أجل بناء نموذج تكاملي للتعاون الإقليمي"، الذي تعقده رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي.

جاء ذلك بناءًا على دعوة من عبد الحكيم بن شماش، رئيس مجلس المستشارين المغربي، يومي الأربعاء والخميس 25 - 26 أبريل، بمجلس المستشارين بالعاصمة المغربية الرباط.

ومن المقرر أن يلقي رئيس البرلمان العربي –بحسب بيان وصل مصراوي نسخة منه- كلمة افتتاحية، يؤكد فيها على عمق الروابط الاجتماعية والمصالح المشتركة، والاعتبارات التاريخية والجغرافية والثقافية والحضارية، بين العالم العربي وإفريقيا وأهمية الدبلوماسية البرلمانية في التنسيق والتعاون والتشاور العربي الأفريقي على كافة المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما يتحدث عن دعم القضايا الاستراتيجية ذات الأولوية في المنطقتين العربية والأفريقية، وفي مقدمتها دعم قضية العرب الأولى فلسطين، مواجهة التطرف والإرهاب، والتصدي للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية والإفريقية.

وتأتي مشاركة البرلمان العربي، تفعيلاً لمذكرة التفاهم المشترك بين البرلمان العربي ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وفي ظل الظروف الراهنة التي تستوجب التنسيق العربي الإفريقي لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، من خلال تجديد التضامن وتعزيز التكامل فيما بين العرب والأفارقة.