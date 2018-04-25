تصعيد جديد للأزمة.. الكويت تطلب من السفير الفلبيني مغادرة أراضيها

كتبت- رنا أسامة:

طلبت الكويت من السفير الفلبيني لديها مغادرة أراضيها في مدة أقصاها أسبوع، واستدعت سفيرها في الفلبين للتشاور، حسبما نقلت وكالة الأنباء المحلية (كونا) عن بيان لوزارة الخارجية الكويتية.

يأتي ذلك في أحدث تطورات المُشادات الكلامية بين الدولتين، عقب مقتل عدد من العاملات الفلبينيات في الكويت، كان أشهرهم "جوانا ديمافيليس" التي عُثر على جثتها في ثلاجة داخل منزل مخدومتها في فبراير الماضي.

ووصفت الكويت، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، سفير الفلبين لديها "شخصًا غير مقبول به، استنادًا إلى المادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961"، وطالبته بمغادرة أراضيها في خلال فترة أقصاها أسبوع من تاريخه.

وجددت رفضها واستنكارها لما أقدمت عليه سفارة الفلبين لديها مما وصفته "نتهاك صارخ ومخالفة جسيمة لضوابط وقواعد العمل الدبلوماسي"، والمتمثل بقيام أعضاء من السفارة وآخرون بتهريب عاملات فلبينيات، فيما اعتبرته تحديًا سافرًا لقوانين الكويت وللأعراف والمواثيق الدولية وتدخلًا في الشؤون الداخلية للدولة.

وأردفت، بحسب البيان، بأن حكومة الكويت، ممثلةً في وزارة الخارجية، وانطلاقًا من واجباتها ومسؤولياتها المنوطة بها تجاه الوقوف ضد أي أعمال من شأنها انتهاك سيادة البلاد، فإنها تؤكد أنها ستواصل ملاحقتها للذين اعتدوا على أمن البلاد وإحالتهم إلى القضاء العادل طبقًا للقوانين الدبلوماسية الدولية المعنيّة بهذا الشأن.

كان وزير الخارجية الفلبيني، بيتر كايتانو، قدّم اعتذارًا أمس الثلاثاء، على تصرفات سفارته التي أساءت إلى القوانين الكويتية.

وقال في بيان: "نحن بالتأكيد نحترم سيادة الكويت وكرامة الدولة من خلال العمل في حدود قوانينها والقوانين الدولية". وأوضح أن ما يمكن القيام به لتجنب تكرار ذلك مستقبلا هو وضع آلية للتعاون بين الجانبين، لضمان تقديم المساعدة لكل من يحتاج لها أو من لديه قضية".

كما اعتذر سفير الفلبين لدى الكويت، ريناتو بيدرو، عن تهريب السفارة لعاملات منزليات من بيوت كفلائهن.

يُشار إلى أن وزارة الخارجية الكويتية استدعت سفير الفلبين لديها مرتين إثر تصريحاته الصحفية، وتصرفات بعض العاملين في السفارة الفلبينية ونقلت له شجبها وإدانتها لهذه التصرفات التي تمثل تعديا وتجاوزا على سيادة دولة الكويت وقوانينها.

وقال نائب وزير الخارجية، خالد الجارالله، إن الكويت طلبت من السفير تسليم أعضاء السفارة الذين قاموا بتهريب العمالة المنزلية.

وشدد على أن الكويت أكدت للسفير حقها بالرد المناسب على تلك التصرفات في موازاة سعي وزارة الداخلية للقبض على الأشخاص المتبقين المتهمين بتهريب العمالة الفلبينية.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد الماضي، ضبط شخصين من الجنسية الفلبينية، أثناء قيامهما باستدراج مجموعة من عاملات المنازل من ذات الجنسية.

وقالت الوزارة إن المتهمين أقرا بارتكابهما هذه الجريمة وعدة جرائم مماثلة في مناطق مختلفة من البلاد، والقيام بالتواصل مع عاملات المنازل من الجنسية الفلبينية وتحريضهن على الهرب من منازل كفلائهن.