المسماري: زيارة الوفد الليبي للقاهرة لزيادة التشاور حول القضايا المشتركة

القاهرة - أ ش أ

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسمارى، على أن الزيارة الحالية للوفد الليبي إلي القاهرة تأتى من أجل زيادة التشاور والتنسيق بين البلدين فى ظل معركتهما الواحدة ضد الإرهاب والدول الداعمة له.

وقال المسمارى فى تصريحات خاصة لقناة - إكسترا نيوز - " نحن والجانب المصري فى خندق واحد ضد الإرهاب والدول الداعمة له، كما أننا ننسق دائما مع الجانب المصري فى خطواتنا العسكرية حتى تسير المعركة بنفس المسيرة الناجحة حتى نقضى على سرطان الإرهاب الذى استشرى فى المنطقة بأكملها".

وتابع " بالنسبة للوضع فى ليبيا، نستعد بوتيرة كبيرة للبدء فى المرحلة الأخيرة لتحرير مدينة درنة من الإرهاب، واتخذنا كافة التدابير اللازمة لهذه المعركة والتى لن تكون سهلة نظرا للطبيعة الجبلية للمدينة".

وأشار المسمارى إلى أن القتال فى المناطق الجبلية له صعوبات خاصة وهى تختلف تماما عن عملية تحرير مدينة بنغازى، موضحا أن العناصر الإرهابية زرعت العديد من الألغام حول المدينة وهو الأمر الذى تستعد له القوات، مضيفا أن هناك تحديا أخر سيكون أمام الجيش الليبي يتمثل في التحدي الإنساني، حيث من المنتظر أن يكون هناك نزوح كبير للسكان باعتبار أن مدينة درنة يقطن بها أكثر من 120 ألف نسمة ، مشددا على أن الجيش الليبي سيوفر لهم كل الاحتياجات الإنسانية .. وكذلك سيكون حريصا على عدم خروج عناصر إرهابية أثناء خروج النازحيين المدنيين.

وكشف المتحدث باسم الجيش الليبي عن أن غدا "الخميس" سيكون يوما تاريخيا حسب وصفه بالنسة لما سيتم الإعلان عنه من أمور تتعلق بجهود القوات المسلحة الليبية للقضاء على الإرهاب والعناصر الإرهابية في ليبيا.