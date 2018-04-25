فيديو- لماذا تتجنب ميلانيا يد زوجها دونالد ترامب؟

(بي بي سي):

أثار رد فعل زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ميلانيا ترامب، عندما حاول مسك يدها أمس خلال استقباله نظيره الفرنسي الجدل مجددا حول توتر العلاقة بينهما بسبب تقارير صحفية عن خيانته لها مع أكثر من امرأة وخاصة بعد ادعاءات ممثلة أفلام إباحية ستورمي دانيالز، اسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، بأنه أٌقام علاقة جنسية معها.

وتزعم ممثلة الأفلام الإباحية أنها بدأت إقامة علاقة جنسية مع ترامب عام 2006، وذلك بعد وقت قصير من إنجاب ميلانيا ابنه بارون.

وتظهر مقاطع الفيديو عدم تجاوب ميلانيا مع محاولات ترامب لمسك يدها أثناء استقباله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت.

وليست هذه المرة الأولى التي تتجنب ميلانيا الامساك بيد زوجها في مناسبات عامة خلال الأشهر القليلة الماضية.