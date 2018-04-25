الاتحاد الأوروبي يدشن نظام تدقيق إلكتروني للمسافرين المعفيين من التأشيرات

بروكسل - (د ب ا):

من المقرر أن يبدأ الاتحاد الأوروبي في التدقيق بالنسبة للمسافرين بدون تأشيرات سفر الذين يدخلون دول الكتلة الأوروبية، وذلك عبر نظام إلكتروني في محاولة لتعزيز الأمن الحدودي.

كانت دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد توصلا، اليوم الأربعاء، لاتفاق سياسي بشأن إقامة النظام الأوروبي للمعلومات والموافقة الخاصة بالسفر .

ويتيح النظام، الذي يحاكي نظام إخطار السفر الإلكتروني في الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي لفحص المسافرين من الدول المعفية من تأشيرات السفر، الذين يعتزمون دخول منطقة الشينجن.

وسوف يقوم التطبيق الإلكتروني بفحص بيانات المسافرين ضمن قاعدة بيانات الاتحاد الأوروبي والشرطة الدولية "الانتربول". وإذا لم يتم العثور على شيء غير عادي ، سوف يتم إصدار الموافقة على السفر بصورة آليه.

وإذا لم تطابق معلومات المسافر المعلومات المتاحة في أي قاعدة من قواعد البيانات، فإن السلطات سوف تتعامل مع الطلب يدويا، وسوف يكون أمامها أربعة أيام لقبول أو رفض الطلب.

وسوف يتكلف التقدم بطلب للحصول على موافقة على السفر، ستكون صالحة لمدة ثلاثة أعوام، 7 يورو (5ر8 دولار).

ويحتاج الاتفاق الآن للحصول على موافقة نواب دول الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء . ومن المتوقع أن يدخل النظام حيز التنفيذ عام 2020.