"شكري" يشارك في احتفالية بمناسبة إصدار ملحق خاص بعضوية مصر بمجلس الأمن
القاهرة - أ ش أ
تنظم مجلة "السياسة الدولية" بمؤسسة الأهرام، احتفالية خاصة في الثاني من مايو المقبل بمناسبة إصدار الملحق التوثيقي الخاص بعضوية مصر غير الدائمة في مجلس الأمن (2016 - 2017)، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري.
ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية - خلال الاحتفالية - كلمة تحت عنوان (عامان من عضوية مصر في مجلس الأمن..استقلالية القرار ومسئولية الدور)، كما سيتم، خلال الاحتفال، عرض فيلم وثائقي عن إنجازات البعثة المصرية.
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