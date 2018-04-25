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"شكري" يشارك في احتفالية بمناسبة إصدار ملحق خاص بعضوية مصر بمجلس الأمن

02:46 م الأربعاء 25 أبريل 2018
"شكري" يشارك في احتفالية بمناسبة إصدار ملحق خاص بعضوية مصر بمجلس الأمن

وزير الخارجية سامح شكري

القاهرة - أ ش أ

تنظم مجلة "السياسة الدولية" بمؤسسة الأهرام، احتفالية خاصة في الثاني من مايو المقبل بمناسبة إصدار الملحق التوثيقي الخاص بعضوية مصر غير الدائمة في مجلس الأمن (2016 - 2017)، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري.

ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية - خلال الاحتفالية - كلمة تحت عنوان (عامان من عضوية مصر في مجلس الأمن..استقلالية القرار ومسئولية الدور)، كما سيتم، خلال الاحتفال، عرض فيلم وثائقي عن إنجازات البعثة المصرية.

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مؤسسة الأهرام وزير الخارجية سامح شكري مجلس الأمن مصر عضوية مجلس الأمن

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