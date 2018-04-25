روسيا تنفي مزاعم البنتاجون حول ضرب موقع "شنشار" السوري
موسكو - أ ش أ
نفى رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرجي رودسكوي مزاعم البنتاجون بأن موقع "شنشار" السوري تم استهدافه ب22 صاروخا، وقال إنه 7 صواريخ فقط استهدفت هذه المنطقة.
وأكد رودسكوي في مؤتمر صحفي- وفق ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية في نسختها الإنجليزية اليوم "الأربعاء"- عدم وجود أي أثر لتخزين أو تطوير أسلحة كيماوية في مخزن شنشار العسكري المتواجد في ضواحي حمص.
وأضاف " وفقا لتصريحات ممثلي وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" سقط 22 صاروخا على المنشآت السورية في شنشار، فيما لم نسجل أكثر من سبع ضربات كما هو موضح في صورة الأقمار الصناعية".
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