أنقرة: 30 ألف مهاجر أفغاني دخلوا تركيا في بداية العام الجاري

إسطنبول - (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأربعاء، أنه منذ بداية العام الجاري، دخل 29899 شخصًا من أصول أفغانية تركيا.

ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن وزير الداخلية سليمان صويلو أن 45 ألف أفغاني دخلوا تركيا خلال عام 2017 بأكمله.

وأضاف أنه حتى الآن، تم احتجاز أكثر من ألف شخص لاتهامهم بتهريب البشر.

وكانت تركيا قد بدأت هذا الشهر في ترحيل مئات الأفغان، ومن المقرر أن يتم ترحيل المئات خلال الفترة المقبلة.