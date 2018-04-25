الاتحاد الأوروبي يطالب القوى الإقليمية بضمان تحقيق تقدم في مباحثات السلام السورية

بروكسل- (د ب ا):

قالت منسقة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني في مؤتمر المانحين لمساعدة سوريا اليوم الأربعاء إنه على روسيا وتركيا وإيران العمل معا لتهدئة الموقف العسكري في سوريا، والضغط على الحكومة السورية للمشاركة في مباحثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يشارك أكثر من 80 وفداً في المؤتمر الذي يستمر يومين ويستضيفه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ويسعى لحشد الدعم المالي لسوريا.

كما يسعى القائمون على المؤتمر لإحياء مباحثات السلام لإنهاء الصراع في سوريا.

وقالت موجيريني " نطالب هذه الدول بالعودة لجهودها لخفض التصعيد من وجهة نظر عسكرية، وممارسة الضغط السياسي على دمشق من أجل البدء في مفاوضات مفيدة".

وأصدر مديرو وكالات وهيئات الأمم المتحدة نداء أمس الثلاثاء يحث الدول المانحة على زيادة مساهماتها في النداء الإنساني السنوي للأمم المتحدة الذي تبلغ قيمته 9.1 مليار دولار لسوريا، والدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين السوريين ، محذرة من أن 2.3 مليار دولار فقط تم تلقيها حتى الآن.