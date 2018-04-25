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السجن 14 عامًا لجندي إسرائيلي قتل فتى فلسطيني في عام 2014

11:32 ص الأربعاء 25 أبريل 2018
السجن 14 عامًا لجندي إسرائيلي قتل فتى فلسطيني في عام 2014

القاهرة - (مصراوي):
أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الاربعاء، حكماً بالسجن على جندي إسرائيلي تسبب في استشهاد الفتى نديم نوارة أمام سجن "عوفر" في رام الله عام 2014.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن المحكمة العسكرية أصدرت حكماً بالسجن 9 أشهر لجندي إسرائيلي من حرس الحدود، ودفع تعويض يقدر بـ 50 ألف شيكل لتسببه في مقتل الفتى نديم نوارة، بحسب ما نقلته وكالة "سوا" الفلسطينية.

وذكرت "هآرتس"، أن مُطلق النار هو جندي يعمل لدى دائرة الاتصالات العسكرية وكان حينها يرافق القوات العسكرية لحظة المواجهات.

وكان الفتى نديم نوارة، قد استشهد برصاص قناصة اسرائيلي عام 2014 خلال مشاركته في إحياء ذكرى النكبة قرب سجن "عوفر" برام الله.

حبس جندي اسرائيلي قتل فلسطيني محكمة اسرائيلية نديم نوارة

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