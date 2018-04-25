مصدر روسي: موسكو لم تسلم سوريا منظومة "إس - 300"

القاهرة- (د ب أ):

أكد مصدر عسكري روسي اليوم الأربعاء أن روسيا لم تسلم سوريا منظومة "إس - 300" للدفاع الجوي.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المصدر القول :"لدى القوات السورية العديد من منظومات الدفاع الجوي منها السوفيتي ومنها الروسي الحديث من نوع بانتسير".

وأكد المصدر أن الأنباء، التي زعمت تسليم المنظومة لسوريا منذ شهر "غير صحيحة"، وشدد :"لا توجد إس - 300 لدى القوات السورية".

كانت تقارير عديدة قد تحدثت عن تسليم روسيا للقوات السورية منظومة "إس – 300"، وهو ما دفع وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان للتصريح بأن إسرائيل سترد بقوة على سوريا حال قامت دمشق باستخدام المنظومة ضد المقاتلات والطائرات الإسرائيلية.

كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف صرح بأن بلاده لم تعد مقيدة بـ"التزامات أخلاقية" ضد تزويد الجيش السوري بأنظمة دفاعية صاروخية من طراز "إس-300".

ويمتلك الجيش السوري بالفعل جيلا سابقا من أنظمة "إس-200"، ولدى روسيا أيضا أنظمة "إس-400" في القاعدة الجوية، التي تستخدمها على الساحل الشمالي الغربي من سوريا.