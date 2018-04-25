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مقتل صحفي بالرصاص في جنوب أفغانستان

10:11 ص الأربعاء 25 أبريل 2018
مقتل صحفي بالرصاص في جنوب أفغانستان

قندهار- (د ب أ):

قتل مسلحون مجهولون صحفيا في مدينة قندهار، جنوب أفغانستان صباح اليوم الاربعاء، طبقا لما ذكرته قناة "تولو.نيوز" التلفزيونية الافغانية اليوم.

وقالت أسرة الصحفي، ويدعى عبد المنان عرفاند، إن الحادث وقع حوالي الساعة التاسعة صباحا، بالتوقيت المحلي، في أحد الاسواق بمدينة قندهار.

وأضافت أسرته أن الصحفي كان يقود سيارته، عندما فتح مسلحون،وهم على متن دراجة بخارية، النار عليه، وتوفي على الفور.

ولم يعلق المسؤولون في قندهار بعد على الحادث.

وكان الصحفي يعمل لدى قناة "كابول نيوز" التلفزيونية منذ عدة سنوات.

وتردد أنه كان يعمل أيضا بوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

قندهار مقتل صحفي أفغانستان عبد المنان عرفاند مسلحون دراجة بخارية كابول نيوز

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