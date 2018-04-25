روسيا: كان يجب دعوة الحكومة السورية لحضور مؤتمر المانحين

بروكسل- (د ب أ):

أعلن السفير الروسي لدى الاتحاد الاوروبي، فلاديمير تشيجوف أنه كان يتعين منح دعوة لممثلين عن الحكومة السورية، لحضور مؤتمر دولي للمانحين لمساعدة سوريا.

وقال تشيجوف للصحفيين، لدى وصوله إلى اجتماع بروكسل، الذي يستضيفه الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة "أعتقد أنه خطأ، كان يجب دعوتهم".

وأضاف "إننا نتحدث بشأن تلبية احتياجات الشعب السوري، لذلك كان يتعين أن يكون هناك شخصا ما يمثل الشعب السوري".

ويهدف مؤتمر المانحين، الذي يضم وفودا رفيعة المستوى من عشرات الدول والمنظمات الدولية إلى حشد الدعم المالي لسوريا والمنطقة، حيث يسعى المنظمون إلى إحياء محادثات السلام.

ومن المقرر أن يشارك أكثر من 80 وفداً في الحدث الرئيسي للمؤتمر الذي يستمر يومين.