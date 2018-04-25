مقتل وإصابة 51 شخصًا في حريق ببئر للنفط في إندونيسيا

جاكرتا - (أ ش أ):

لقي 11 شخصًا على الأقل حتفهم وأصيب نحو 40 آخرين إثر اندلاع حريق اليوم الأربعاء في بئر للنفط بقرية "باسير بوتيه" في إقليم "آتشيه" بإندونيسيا.

ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن المتحدث باسم الوكالة الوطنية للحد من آثار الكوارث في إندونيسيا "سوتوبو بورو نوجروهو" قوله إن الحريق لا يزال مشتعلاً في البئر، وإن النيران امتدت إلى خمسة منازل مما تسبب في احتراقها.

وقال "إيدي جوناوان" مدير إحدى المستشفيات المحلية إن معظم المصابين يعانون من حروق تتراوح نسبتها بين 20 في المائة و60 في المائة، مشيرًا إلى أنه تم نقل العديد من المصابين الذين تعتبر حالتهم خطيرة إلى أحد المستشفيات الكبرى من أجل تلقي العلاج.