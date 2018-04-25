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الجيش اليمني يحرر مناطق متفرقة من محافظة صعدة شمالي البلاد

09:30 ص الأربعاء 25 أبريل 2018
الجيش اليمني يحرر مناطق متفرقة من محافظة صعدة شمالي البلاد

عدن - (أ ش أ):
تمكن الجيش الوطني اليمني من تحرير جبال الضراوي وتاج الهرم وسلسلة جبال رأس الطير وضبعة بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثي في محافظة صعدة شمالي البلاد علي الحدود مع السعودية.

وأعلنت قوات الجيش اليمني، طبقا لقناة سكاي نيوز بالعربية اليوم الأربعاء، عن سيطرتها على مواقع جديدة في محافظة صعدة التي تـعتبر المعقل الرئيسي لميليشيات الحوثية.

وذكرت قوات الشرعية اليمنية أنها نفذت عمليات عسكرية نوعية مكنتها من تحرير ثمانية كيلومترات باتجاه محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وقد أسفرت المعارك عن مقتل عدد من عناصر الميليشيا الحوثية وفرار العشرات تاركين خلفهم أسلحة متنوعة ومعدات عسكرية.

وكانت طائرات التحالف العربي قصفت أهدافا لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في معقلهم بمحافظة صعدة، وفي مفرق المخا وقطابا في الساحل الغربي، في إطار عملياته المكثفة لدحر المتمردين.

هذا المحتوى من

Asha
الجيش اليمني صعدة اليمن الحرب اليمنية الحوثيين

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