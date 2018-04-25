طالبان الأفغانية تعلن بدء هجومها الربيعي السنوي

كابول - (أ ش أ):

أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية اليوم الأربعاء بدء هجومها الربيعي السنوي تحت اسم "عمليات الخندق".

وقالت الحركة - في بيان لها نقلته شبكة "إيه بي سي" الأمريكية - إن هذا الهجوم نظمته اللجنة العسكرية لطالبان والذي يركز على قتل واحتجاز الأمريكيين ومؤيديهم.

ويأتي هذا الإعلان بعدما بدأت الحركة شن سلسلة من الهجمات استهدفت قوات الأمن الأفغانية في جميع أرجاء البلاد.