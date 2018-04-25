كوريا الجنوبية والسعودية توقعان على مذكرة تفاهم لتبسيط إجراءات التأشيرات

سول - (د ب أ):

ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن وزيرة الخارجية كانج كيونج-هوا وقعت رسميًا مع سفير المملكة العربية السعودية في سول رياض المباركي مذكرة تفاهم لتبسيط إجراءات إصدار التأشيرة بين كوريا الجنوبية والسعودية.

وقالت وكالة أنباء يونهاب، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ "حالما يتم الإبلاغ عن اكتمال الإجراءات المطلوبة داخل البلدين".

وأضافت أنه في حال دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، يمكن لمواطني البلدين الحصول على تأشيرة الدخول المزدوجة لغرض العمل أو السياحة والتي تسمح بالإقامة لمدة 90 يوما في كل زيارة كحد أقصى مع استمرار صلاحية التأشيرة لمدة 5 أعوام، مع دفع رسوم 90 دولارًا.

ووفق يونهاب، يدفع المواطن الكوري حاليًا يدفع ما يعادل 1600 دولار لتأشيرة الدخول المزدوجة التي تصلح لمدة عام واحد إلى السعودية.

وقالت الوزارة: "في حال تنفيذ الاتفاقية، يتوقع إزالة الكثير من المصاعب التي كانت تعرقل الكوريين الذين يسافرون إلى السعودية، الأمر الذي سيسهم أيضًا في تنشيط تبادل القوى البشرية بين شركات البلدين أيضًا".​