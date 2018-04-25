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أهم التصريحات في 24 ساعة: "النظام القطري" قد يسقط في أقل من أسبوع

12:14 ص الأربعاء 25 أبريل 2018
أهم التصريحات في 24 ساعة: "النظام القطري" قد يسقط في أقل من أسبوع

امير قطر

إعداد – محمد الصباغ:

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن النظام في قطر سيسقط خلال أقل من أسبوع لو سحبت أمريكا حمايتها المتمثلة في قاعدتها العسكرية بالعديد، وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كوريا الشمالية قدمت تنازلات كثيرة من أجل عقد القمة المرتقبة، بينما هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بالانسحاب من الاتفاق النووي إذا انسحبت الولايات المتحدة منه.

قطر عادل الجبير السعودية كوريا الشمالية ترامب محمد جواد ظريف الاتفاق النووي الإيراني
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