السودان وبريطانيا يتفقان على التعاون في مجال حقوق الإنسان

الخرطوم (أ ش أ)

بحث الحوار الاستراتيجي بين السودان وبريطانيا، مجمل القضايا الثنائية والإقليمية وعملية السلام وحقوق الإنسان والتنمية والتجارة والاستثمار والهجرة والدفاع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

واتفق الجانبان - بحسب البيان الختامي للاجتماعات التي عقدت اليوم الثلاثاء بالخرطوم - على مواصلة الحوار المنتظم بين الحكومتين على كافة المستويات، وخصوصًا وفاء السودان بالتزاماته تجاه المعاهدات الدولية والتعاون مع آليات حقوق الإنسان، ورحبا بالتعاون المشترك لانضمام السودان لبعض المواثيق والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة، وأهمية العمل المشترك لمكافحة الإتجار بالبشر.

واتفق الجانبان على تكملة العمل المشترك في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ورحبا بتبادل الزيارات والأخذ بعين الاعتبار العمل المستقبلي المشترك في هذا المجال.

وأشاد الطرفان بالتقدم المحرز في عملية السلام ووقف إطلاق النار في دارفور وتأسيس القاعدة المؤقتة في قولو لبعثة يوناميد، وأكدا على مواصلة التعاون المشترك لتحقيق السلام في الإقليم، وبرامج العون التنموي وكذلك دعم جهود السلام والتفاوض برعاية اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي.

وأعرب الجانبان عن سعادتهما بالتقدم المحرز في برامج التعاون الثقافي، وكذلك الاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس المجلس الثقافي البريطاني بالسودان، واتفقا على تكملة التبادل الثقافي والتعليمي بما يشمل التعليم الأساسي والعالي، وتطوير الأرشفة الإلكترونية على النظام الرقمي لكل تراث ومقتنيات السودان الثقافية، بما في ذلك الأرشيف الثقافي والوثائق القومية، وكذلك التعاون بشأن تطوير استراتيجية الشباب.

وأكدا على استمرار العمل المشترك في مختلف المجالات في العلاقات الثنائية، واللقاءات المستمرة بين المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من كلا الجانبين، كما ناقشا برامج العمل المستقبلية التي تتضمن التنمية والإصلاحات في الاقتصاد الكلي وكذلك تقديم المساعدات الفنية وتحسين مؤشرات الاستثمار في السودان.

وأعرب الجانبان عن قلقهما الشديد إزاء النزاع الدائر في جنوب السودان، ورحب الجانب البريطاني بدور السودان الإيجابي في فتح معابر للغوث الإنساني في الحدود المشتركة مع الجنوب السودان وكذلك دعم وإيواء اللاجئين.

وأكدت الدولتان رضاءهما بمخرجات الحوار الاستراتيجي لهذه الدورة، وأكدا على مواصلة التعاون تحقيقا للشراكة الاستراتيجة وتنفيذ البرامج المتفق عليها وتوسيع التعاون ليشمل القطاع الخاص في البلدين. وكذلك على أهمية آلية الحوار الاستراتيجي في هذا الشأن، واتفقا على عقد الدورة السادسة منه في لندن خلال شهر أكتوبر من العام الجاري.