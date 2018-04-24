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المتحدث باسم جماعة الحوثي ينفي طلب اللجوء السياسي في سلطنة عمان

11:55 م الثلاثاء 24 أبريل 2018
المتحدث باسم جماعة الحوثي ينفي طلب اللجوء السياسي في سلطنة عمان

المتحدث باسم جماعة الحوثي الانقلابية محمد عبد السل

صنعاء (أ ش أ)

نفى المتحدث باسم جماعة الحوثي الانقلابية محمد عبد السلام، صحة الأخبار المتداولة بشأن تقديمه طلب لجوء سياسي في سلطنة عمان.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الليلة عن عبد السلام قوله، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إنه لا صحة لما ورد في قناة الإخبارية السعودية.

وكانت قناة روسيا اليوم قد ذكرت ، نقلا عن قناة الإخبارية السعودية الليلة ، خبر طلب اللجوء السياسي من قبل عبد السلام.

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جماعة الحوثي الانقلابية محمد عبد السلام سلطنة عمان

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