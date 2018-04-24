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الخميس.. اجتماع رفيع المستوى حول سوريا في باريس

10:42 م الثلاثاء 24 أبريل 2018
الخميس.. اجتماع رفيع المستوى حول سوريا في باريس

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

باريس (د ب أ)

يعقد اجتماع رفيع المستوى حول الصراع السوري بعد غد الخميس في باريس، بعد اختتام مؤتمر دولي في العاصمة الفرنسية حول مكافحة الإرهاب، حسبما ذكرت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ويضم الاجتماع مجموعة من الدول - من بينها فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا والمملكة العربية السعودية والأردن - التي تنتمي إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش"، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية من مصادر دبلوماسية اليوم الثلاثاء.

ولم يتضح من المسؤولين الذين سيتم إرسالهم من جانب الدول المشاركة.

ويزور باريس غدًا الأربعاء وفود من أكثر من 70 دولة وحوالي 20 منظمة دولية لحضور مؤتمر "لا أموال للإرهاب"، ومن المقرر أن يتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الخميس في ختام المؤتمر.

سوريا باريس مكافحة الإرهاب الولايات المتحدةفرنسا بريطانيا السعودية

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