الخرطوم: الحوار السوداني البريطاني وصل مرحلة تأسيس الشراكة الاستراتيجية

الخرطوم - (أ ش أ)

قال وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير عبدالغني النعيم، إن الحوار الاستراتيجي السوداني البريطاني وصل مرحلة تأسيس الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السفير نيل ويجان مدير الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية البريطانية، عقب اجتماعات لجنة الحوار الاستراتيجي بين السودان وبريطانيا، اليوم الثلاثاء، بالنادي الدبلوماسي بالخرطوم.

وأضاف النعيم، أن الدورة الخامسة للحوار التي عقدت اليوم، تميزت بأنها إيجابية حيث توصل الطرفان إلى نتائج حقيقية، مشيرا إلى أن الدورة المقبلة ستنزل النتائج في شكل برنامج عمل بين البلدين و ستؤدي إلى نقلة كبيرة و ستركز على البرامج العملية.

وأوضح أن هذه الدورة شملت جوانب عديدة خاصة العسكرية والأمنية والاقتصادية والثقافية، كما صاحبت الدورة روح تفاعلية و إيجابية لإقامة علاقات التعاون بين البلدين.

من جانبه، قال السفير نيل ويجان، مدير الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية البريطانية، رئيس وفد بلاده، "خلال هذه الجولة تناقشنا حول عدد من القضايا المهمة خاصة العسكرية والأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان".

ونوه بأن بريطانيا ستطلع الولايات المتحدة الأمريكية على أن السودان متعاون في محاربة الإرهاب، وذلك بهدف رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقال "رغم ذلك سيكون خيارا أمريكيا".

وأشار إلى أن بريطانيا تشجع عملية السلام في الخرطوم، مطالبا المعارضة بالتعاون لتحقيق السلام في السودان بأكمله، مؤكدا استمرار الحوار الاستراتيجي السوداني البريطاني.