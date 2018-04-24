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التحالف العربي يشن خمس غارات جوية على معسكر للحوثيين في اليمن

08:51 م الثلاثاء 24 أبريل 2018
التحالف العربي يشن خمس غارات جوية على معسكر للحوثيين في اليمن

عدن - (أ ش أ)

استهدفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، عدة مواقع للحوثيين في جبل الصمع بمديرية أرحب شرقي محافظة صنعاء .

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني " سبتمبر نت " عن مصادر ميدانية : أن مقاتلات التحالف العربي شنت خمس غارات جوية على معسكر " الفريجة " الذي يسيطر عليه الحوثيين بجبل الصمع في مديرية أرحب .

وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى من العناصر الحوثية في المعسكر، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية الخاصة بعناصر مليشيا الحوثي الانقلابية .

ويعتبر معسكر " الفريجة " واحدا من أبرز المعسكرات الإستراتيجية التي استولى عليها الحوثيون منذ انقلابها على الشرعية .

وكانت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استهدفت، اليوم الثلاثاء،أيضا أهدافا لميليشيات الحوثي في معقلهم بمحافظة صعدة، وفي مفرق المخا وقطابا في الساحل الغربي، في إطار عملياته المكثفة لدحر المتمردين،مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير آليات وعربات عسكرية.

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التحالف العربي غارات جوية اليمن الحوثيين محافظة صنعاء

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