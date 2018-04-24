ترامب: أريدهم في كوريا الشمالية أن يتخلصوا من أسلحتهم النووية

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لم تقدم أي تنازلات لكوريا الشمالية ، وأن هدفه هو ضمان نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية.

وردا على سؤال حول ما يعنيه نزع السلاح النووي ، قال ترامب في مؤتمر صحفي: "هذا يعني أن يتخلصوا من أسلحتهم النووية. الأمر بسيط للغاية."

وأضاف ترامب وإلى جواره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض: "سيكون من السهل عليّ التوصل إلى اتفاق بسيط وادعاء الفوز. لا أريد أن أفعل ذلك. أريدهم أن يتخلصوا من أسلحتهم النووية".

وقال ترامب "آمل أن نكون قادرين على التعامل بشكل واضح ومشرف مع كوريا الشمالية".