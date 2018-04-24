مصدر أمني كردي: اغتيال مسؤول في مفوضية الانتخابات بإقليم كردستان

أربيل (د ب أ)

أعلن مصدر أمني في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، عن مقتل مسؤول في مفوضية انتخابات واستفتاء إقليم كردستان بمدينة أربيل 350 كيلومترا شمالي بغداد.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار بعد ظهر اليوم الثلاثاء، على سيارة مدير القسم الإداري في مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان فارس محمد واردوه قتيلا على الفور، فيما لاذ الجناة بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر، أن "المجهولين كانوا يستقلون سيارة، ووقع الحادث في الشارع الستيني في مدينة أربيل".

وأكد المصدر، أنه "حتى الآن لم يتمكنوا من إلقاء القبض على الجناة ولكن عملية البحث عنهم بدأت".