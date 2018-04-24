إسرائيل تجمد خطط ترحيل عشرات آلاف اللاجئين الأفارقة

تل أبيب (د ب أ)

أعلنت إسرائيل عن تجميد الخطط الرامية إلى ترحيل نحو 40 ألف لاجئ افريقي.

وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن ممثلي الحكومة أعلنوا خلال جلسة لدى المحكمة العليا، أنه لن يتم توزيع قرارات ترحيل جديدة على اللاجئين كما أعلنوا عن إلغاء قرارات الترحيل التي تم توزيعها بالفعل.

ونقلت التقارير عن هؤلاء المسؤولين قولهم إنه من غير الممكن في الوقت الحاضر ترحيل لاجئين رغم إرادتهم إلى دول ثالثة.

وكشفت تقارير إعلامية عن فشل مفاوضات إسرائيل مع أوغندا ورواندا بشأن إيواء الدولتين الافريقيتين لطالبي لجوء أفارقة.

كانت إسرائيل صنفت اللاجئين الأفارقة الذين قدموا إليها وغالبيتهم من السودان واريتريا، على أنهم مهاجرون غير شرعيين، وقبلت طلبات اللجوء المقدمة من بعضهم في حالات استثنائية.