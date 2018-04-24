انتحاريون يقتلون خمسة رجال شرطة خلال هجمات في باكستان

إسلام أباد (د ب أ)

قال مسؤولون إن ثلاثة انتحاريين على الأقل، استهدفوا قوات الأمن في باكستان، خلال هجمات وقعت اليوم الثلاثاء، بفاصل دقائق عن بعضها، مما أسفر عن مقتل خمسة رجال شرطة وإثارة الذعر على مستوى البلاد.

وقال بيان للجيش، إن انتحاريين حاولا شن هجوم على نقطة تفتيش تابعة لقوات حرس الحدود شبه العسكرية في مدينة كويتا جنوب غرب البلاد قبل أن يقتلهما رجال الحراسة.

وأضاف البيان، أن انتحاريًا ثالثًا فجر عبوة ناسفة قرب سيارة كانت تقل مسؤولين بالشرطة في عاصمة إقليم بلوشستان مما أدى الى مقتل خمسة منهم.

وقال الجيش، إن سبعة أشخاص آخرين معظمهم من رجال الشرطة يتلقون العلاج من اصابات.

وقال ميراج بالوخ طبيب في المستشفى المدني بالمدينة إن عدد القتلى قد يرتفع نظرا لكون بعض المصابين في حالة حرجة.

وأثارت هذه الهجمات المخاوف في باكستان حيث ألغى السياسي المعارض عمران خان زيارته المزمعة لمدينة لاهور الواقعة شرق البلاد بسبب تهديدات أمنية غير محددة، وفقا لما قاله حزبه.