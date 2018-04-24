الاحتلال يسحب تصاريح مئات العمال الفلسطينيين شمال الضفة الغربية

رام الله - (أ ش أ)

سحبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تصاريح مئات العمال من بلدتي يعبد وبرطعة جنوب غرب جنين، وذلك كعقاب تعسفي جماعي، ومنعتهم من الدخول لأراضي عام 48.

وقال رئيس بلدية برطعة غسان قبها، ومدير عام بلدية يعبد يوسف عطاطرة -في تصريحات صحفية - إن سلطات الاحتلال منعت مئات العمال من عائلتي قبها وزيد من يعبد وبرطعة من الدخول إلى أراضي الـ48 للعمل، وذلك في تصعيد يعني مزيدا من التضييق على المواطنين، والتجار، والعمال، في تنقلهم إلى أراضي 48.

وأكد عطاطرة، أنه لا صحة لهذه الادعاءات والمبررات لسلطات الاحتلال، فهذه التصاريح سحبت من الطبقة العاملة، وهذا القرار سيلحق خسائر فادحة بالمواطنين، ضمن سياسة العقاب الجماعي.