سلوفاكيا تعين وزيرة جديدة للداخلية في محاولة لاستعادة ثقة الشعب

براتيسلافا (د ب أ)

رشحت سلوفاكيا وزيرة جديدة للداخلية اليوم الثلاثاء، على أمل استعادة ثقة الشعب بعد احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة نجمت عن مقتل صحفي قبل شهرين.

ونقلت وكالة تاسر المحلية للأنباء عن متحدث باسم الرئاسة اليوم الثلاثاء قوله،: "أبلغ رئيس الوزراء بيتر بيليجريني الرئيس اندريه كيسكا شخصيا بأنه تم ترشيح دينيسا ساكوفا وزيرة الدولة بوزارة الداخلية حتى الآن، لتولي المنصب."

وأضاف بيليجريني انه لم يتم تحديد موعد لتعيين الخبيرة الاقتصادية 42 عامًا.

وساكوفا هي ثالث شخص يتولى المنصب منذ الشهر الماضي بعد استقالة سلفيها تحت ضغط احتجاجات المتظاهرين.

ويخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين المناهضين للحكومة إلى شوارع العاصمة السلوفاكية كل أسبوع للمطالبة بكشف حقائق حادث اغتيال الصحفي الاستقصائي السلوفاكي يان كوتشياك الذي وقع قبل نحو شهرين.

ولقي كوتشياك حتفه بالرصاص في منزله مع صديقته، بينما كان بصدد التحري عن علاقة أعضاء في حكومة بلاده بالمافيا الإيطالية.

وبالإضافة إلى التحول والانقلاب الذي شهدته وزارة الداخلية ، قدم رئيس الوزراء روبرت فيكو ورئيس الشرطة تيبور جاسبار أيضا استقالتهما تحت ضغوط شعبية على خلفية تعاملهما مع القضية.